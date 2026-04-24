Sábado fresco y algo nublado, pero sin lluvias a la vista: cómo estará el tiempo en Mar del Plata

Sábado fresco y algo nublado, pero sin lluvias a la vista. Foto: 0223.

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 25 de abril el clima en Mar del Plata será relativamente estable, aunque la temperatura será más fría que en los días anteriores. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, pero con muy baja probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas del día se ubicarán en valores otoñales. La mínima estará cerca de los 13°C mientras que la máxima alcanzará los 17°C, marcando un leve descenso si consideramos las jornadas previas, que han sido más templadas.

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente cubierto, con una sensación térmica fresca desde temprano. Con el correr de las horas, podrían registrarse algunos períodos de mejora, con presencia de sol intermitente hacia la tarde. En cuanto al viento, se prevé que sople del sector sudeste a este, con intensidad moderada, lo que contribuirá a mantener el ambiente fresco a lo largo de la jornada.

Para la noche las condiciones se mantendrán estables, con cielo mayormente nublado y temperaturas en descenso. No se esperan fenómenos significativos, aunque el aire húmedo podría reforzar una sensación de frío.

La recomendación para el sábado es el abrigo liviano como aliado, ideal para actividades al aire libre sin extremos climáticos de un lado ni del otro.