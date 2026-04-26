Alerta financiera: se cuadruplicó la mora en los créditos de Mercado Libre

La morosidad en Mercado Libre mostró un fuerte deterioro en la Argentina durante 2025: los impagos a más de 90 días alcanzaron el 8,7%, según un informe del banco estadounidense JP Morgan. El dato refleja una suba significativa frente al 1,8% registrado en diciembre de 2024 y se alinea con el aumento de la mora en bancos y otras entidades financieras del país.

A pesar del salto, el análisis destaca que los niveles de incumplimiento locales aún se ubican por debajo de los de Brasil, donde la mora, si bien descendió, se mantiene en torno al 11% tras haber alcanzado el 15,9% en el mismo período. Sin embargo, la suba de tasas en el último tramo de 2025 encendió señales de alerta en el mercado argentino.

Los préstamos por cliente en Mercado Pago promedian 3,3.

El informe también revela la expansión del crédito dentro del ecosistema de Mercado Libre: unos 6,3 millones de argentinos cuentan con líneas activas, lo que representa el 14% de la población. A su vez, el promedio de préstamos por usuario creció de 3,0 a 3,3 en un año, mientras que el financiamiento a pymes prácticamente se duplicó, pasando de 104.000 a 205.000 empresas.

En términos de volumen, Argentina concentra el 12% de la cartera total de créditos de la compañía, con unos US$1.100 millones, por detrás de México y Brasil.

De acuerdo a JP Morgan, el aumento de la morosidad se explica por el encarecimiento del crédito tras la suba de tasas y por el freno en la otorgación de nuevos préstamos desde mayo de 2025, lo que incrementó el peso relativo de los impagos.

En este contexto, las familias argentinas cuadruplicaron su nivel de mora y consolidaron el uso del crédito como herramienta para cubrir gastos cotidianos más que como financiamiento de oportunidades.