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Reportan cortes de agua en barrios del sur: Osse confirmó cuándo se reanudará el servicio

Indicaron que los cortes fueron producto de la realización de una obra de reparación, que finalizó en las últimas horas.

Obras sanitarias confirmó cuándo se restablecerá el servicio en el sur de Mar del Plata.

25 de Abril de 2026 16:58

Por Redacción 0223

PARA 0223

En distintos barrios del sur de la ciudad de Mar del Plata se registraron cortes de agua durante las últimas horas. Desde Osse confirmaron que la interrupción del servicio tuvo que ver con la reparación de una cañería de impulsión en la calle Comuna de Mafalda al 1100.

La interrupción del curso normal del servicio se reportó en las inmediaciones de la obra, en barrios como Alfar, Faro Norte y Bosque Peralta Ramos. Probablemente, el faltante se registró en las casas de los vecinos que no cuentan con tanque.

Desde Obras Sanitarias confirmaron que la obra fue finalizada esta madrugada y que el servicio se restaurará en las próximas horas en el sector afectado. La presión volverá paulatinamente a su normalidad, por lo cual se espera que el circuito se complete de nuevo a la brevedad.
 


Además recordaron que los vecinos pueden comunicarse con la empresa a través del WhatsApp 223-6948900, donde podrán obtener información más puntual de acuerdo al domicilio.
 

 

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