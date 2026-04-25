Aldosivi se quiere aprovechar de un golpeado River y dar la nota en el Monumental

Vuelve Aldosivi al Monumental, en un momento complicado, sin triunfos en 14 fechas, pero después de un buen partido frente a Racing en el Minella y ante un River que llega herido, que perdió el superclásico ante Boca, no puede levantar su rendimiento y tendrá a su gente ansiosa, lo que le puede jugar en contra. A las 21.30, se miden por la 16ta jornada del Torneo Apertura.

Sabe el "tiburón" que cuanto más largo se haga el partido más difícil va a ser para el local. El hincha "millonario" que vaya a la cancha querrá ponerse en ventaja de entrada y, si eso no ocurre, comenzará a murmurar, lo que puede favorecer a la visita. Sin embargo, los de Israel Damonte tienen que hacer su juego, repetir mucho de lo que hicieron con Racing el domingo anterior, pero tratar de jugar lejos de Werner para no darle posibilidades a un equipo que tiene jerarquía de mitad de cancha en adelante.

Sin chances de llegar a playoffs, el objetivo de Aldosivi es tratar de sumar en las dos fechas que quedan para tomar algo de aire en la lucha de la permanencia. El triunfo de Deportivo Riestra le genera más presión a los marplatenses en esa pelea de la tabla anual.

Por el lado de River, Coudet tendrá modificaciones obligadas y otras tácticas, buscando mejorar el rendimiento. Lautaro Rivero y Kendry Páez pagarán los platos rotos de un mal superclásico, mientras que tampoco contará con Sebastián Driussi, que tendrá para unas semanas de recuperación por un desgarro.

