Violenta entradera: le cortaron un dedo con un machete y golpearon a su madre de 84 años

Le cortaron un dedo con un machete y golpearon a su madre de 84 años para entrar a robar a la casa.

Una violenta entradera ocurrida en los últimos días mantiene perplejo al pueblo rosarino. Según los testimonios que se sumaron recientemente, la brutalidad del ataque fue mucho peor de lo que se pensaba.

Las víctimas fueron un hombre de 54 años y su madre, de 84, que resultaron heridos de gravedad. Al menos dos agresores ingresaron en su domicilio durante la madrugada y protagonizaron un brutal ataque contra los convivientes.

Los sospechosos quedaron registrados en las cámaras de seguridad y gracias a ello se los pudo identificar, reconocer y detener. El hombre damnificado permanece internado en estado crítico.

La sobrina de la víctima contó que su tío “está en terapia por todos los cortes, con respirador” y señaló que una de las heridas más graves está en la cabeza. Fue ella quien también reveló que el hombre sufrió la amputación de un dedo: “Le dieron con un machete”.

Según trascendió de los testimonios, la víctima habría escuchado ruidos y al salir de la casa se habría encontrado con los sospechosos en el pasillo.