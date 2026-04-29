Se llevaron a tiro una moto y los atraparon a dos cuadras del lugar

Tres sujetos que el miércoles se llevaban “a tiro” una motocicleta fueron aprehendidos en el centro por personal del Comando de Patrullas y quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Los efectivos vieron en la intersección de calles Yrigoyen y Belgrano a los sujetos de 20, 21 y 43 años que trasladaban una moto Gilera Smash con daños visibles en su parte frontal y el cableado expuesto.

Los tres fueron aprehendidos.

Tras averiguaciones en la zona, establecieron que el rodado era de un hombre que lo había dejado estacionado en inmediaciones de calles Rioja y Moreno.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría primera, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la notificación de causa robo agravado de vehículo en grado de tentatival y el alojamiento de los tres en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que presten declaración en Tribunales.