Capturan a un sospechoso por un violento robo con cuchillo ocurrido a comienzos de 2026

Un hombre de 30 años fue detenido en las últimas horas en Villa Gesell señalado como uno de los autores de un robo con arma blanca ocurrido a principios de enero en esa ciudad.

El hecho tuvo como víctima a un joven de 24 años, quien fue interceptado por dos personas en la zona de Avenida 27 entre Paseos 117 y 119. Según se informó, durante el asalto los agresores lo atacaron con un cuchillo para quitarle el teléfono celular, provocándole heridas en el brazo y en una pierna. Tras el episodio, el damnificado recibió atención médica en el hospital local y se encuentra fuera de peligro.

La causa avanzó a partir del trabajo de la sub DDI local junto a efectivos policiales, bajo la órbita de la UFID N° 7 y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores. En ese marco, se realizaron distintos procedimientos en la ciudad que permitieron reunir pruebas y encaminar la identificación de los sospechosos.

En ese contexto, en las últimas horas los investigadores lograron ubicar al imputado en la zona norte. Al notar la presencia policial, intentó evadirlos, pero fue alcanzado a los pocos metros y reducido en la vía pública.

Con su detención se dio cumplimiento a la orden judicial vigente, mientras la investigación continúa para esclarecer completamente lo sucedido y determinar la posible participación de otras personas.