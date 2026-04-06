Secuestran armas, municiones y más de 250 plantas de marihuana

El avance de una investigación a cargo de la Justicia Federal derivó este lunes en el allanamiento de una vivienda en el barrio El Casal donde secuestraron 250 plantas de marihuana, una cantidad no precisada de dólares, armas y municiones.

Ocurrió en el barrio El Casal.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que la causa está a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata de Santiago Eyherabide y con la actuación del auxiliar fiscal Hércules Giffi. Las actuaciones y el operativo están a cargo de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

Intervino personal de Drogas Ilícitas.

“Aún se está trabajando en el lugar, pero hay al menos cuatro hombres que quedarán aprehendidos tras el secuestro de aproximadamente 250 plantas de marihuana, tres escopetas y un pistolón”, agregaron.

El operativo fue el lunes a la mañana.

En el lugar también secuestraron una cantidad no precisada de dinero, incluyendo dólares, y municiones.