Tenía prohibido ir a lo de la madre: fue y lo detuvieron

Un llamado al 911 que denunció el ingreso de un hombre a una casa en el barrio Autódromo terminó con la aprehensión de un joven de 23 años que incumplió una restricción de acercamiento y fue a la vivienda de su madre.

Fueron efectivos de la comisaría undécima los que arribaron a una vivienda en inmediaciones de las calles Río de la Plata y Tripulantes del Fournier donde redujeron al sujeto al confirmar la vigencia de una medida restrictiva dispuesta por el Juzgado de Familia N° 2.

´Las actuaciones se hicieron en la comisaría undécima.

El sujeto fue trasladado a la dependencia donde se hicieron los trámites de rigor y se labraron actuaciones por el delito de desobediencia.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.