Banda robó en una lencería amenazando a la empleada con una estaca de madera: detuvieron a una mujer

Tres personas abordaron a la empleada de un blanquería y lencería en la zona del puerto de Mar del Plata. Ocurrió el miércoles cerca de las 18 horas y, en la mañana de este jueves, detuvieron a una de las implicadas.

Cuando los malvivientes llegaron al local, amenazaron con una estaca de madera a la trabajadora de 25 años. Sucedió en 12 de Octubre al 3000. Los dos hombres y la mujer, previamente, simularon ser clientes.

Los elementos que le secuestraron a la mujer.

Esta mañana en Acha entre 12 de Octubre y El Cano, la policía encontró a la mujer que había participado del hurto. Tiene antecedentes por diversas causas. De hecho, ayer, junto a sus cómplices simularon tener un arma de fuego, demostrando su experiencia en este tipo de atracos.

Intervino la UFI N°14, a cargo del doctor Berlingieri, quien dispuso la aprehensión de la imputada, la formación de actuaciones por Robo Agravado y su traslado a la sede judicial.