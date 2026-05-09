Los apuntaron con un arma y les robaron el auto en la puerta de la casa: quedó todo grabado

Uno de los ladrones descendió de la moto, apuntó al conductor y en segundos se apoderó del vehículo

El viernes por la tarde, alrededor de las 19:30, una pareja sufrió un violento robo a mano armada en la puerta de su vivienda, ubicada sobre José Martí entre Magallanes y Ayolas. Los delincuentes se llevaron el auto del matrimonio.



Según relató a 0223 la mujer, una de las víctimas, el asalto ocurrió cuando ambos llegaban a su casa. Mientras ella estaba por descender del vehículo y su marido aún permanecía en el interior, fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una moto. Uno de ellos se bajó, abrió la puerta del conductor y apuntó con un arma al hombre.



Ante la desesperante situación, ambos descendieron del vehículo y los delincuentes escaparon a bordo del rodado, un Volkswagen Gol Trend de color gris. Si bien ninguno de los dos sufrió lesiones físicas, quedaron en estado de shock. “No pudimos dormir y se nos subió la presión”, contaron a 0223.

Las víctimas no resultaron heridas, pero quedaron en estado de shock.

El hecho, que ocurrió en menos de un minuto, quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vecina. En las imágenes se observa cómo los asaltantes llegan por la calle José Martí, interceptan al matrimonio en la esquina donde estaba estacionado el auto y, en menos de 10 segundos, huyen: uno a bordo del vehículo robado y el otro en la motocicleta.