Alerta naranja por tormentas en Mar del Plata: a qué hora empieza a llover este miércoles

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el miércoles en Mar del Plata regirán alertas meteorológicas de distinta intensidad por tormentas. Desde la entidad anticiparon que se espera una jornada con condiciones climáticas adversas, tanto a la tarde como a la noche.

El miércoles 6 de mayo comenzará con una temperatura baja durante la madrugada, que oscilará los 13°C. Para la mañana, el cielo permanecerá igual, pero podrían aparecer las primeras tormentas del día, acompañadas de vientos del sector noreste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

La peligrosidad de la advertencia cambiará hacia la noche, cuando el color de la alerta aumente a naranja

Durante la tarde regirá el alerta de color amarillo por tormentas, con una probabilidad ya no de entre el 40% y el 70%, sino de entre el 70% y el 100%. La peligrosidad de la advertencia cambiará hacia la noche, cuando el color de la alerta aumente a naranja.

El SMN prevé tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm. Además no se descarta la caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y las ráfagas de vientos que podrían superar los 70 km/h.

El SMN prevé tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm

Ante el alerta, se recomienda a la población tomar precauciones, evitando actividades al aire libre y asegurando objetos que puedan ser volados por el viento.