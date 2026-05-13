Rosario: un hombre cayó desde un cuarto piso y sobrevivió tras impactar contra un patrullero

Un hombre de 30 años sobrevivió este martes tras caer desde el balcón de un cuarto piso en el centro de Rosario e impactar contra el capot de un patrullero policial. El episodio ocurrió en la intersección de Dorrego y Tucumán y quedó registrado por vecinos que presenciaron la escena.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo en medio de una violenta pelea doméstica dentro de un departamento ubicado sobre calle Dorrego al 400, en ese contexto, el hombre salió al balcón e intentó desplazarse por la fachada del edificio para volver a ingresar a la vivienda por otra abertura.

Testigos señalaron que el hombre permaneció varios segundos suspendido mientras intentaba sostenerse desde el exterior del edificio, finalmente perdió el equilibrio y cayó al vacío desde varios metros de altura.

Debido a que el conflicto había sido denunciado previamente, un móvil de la Policía de Santa Fe ya se encontraba estacionado frente al edificio al momento del incidente. El hombre terminó impactando contra la parte delantera del patrullero, lo que amortiguó la caída y evitó consecuencias fatales.

Las imágenes grabadas por vecinos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y muestran el momento posterior al impacto, mientras efectivos policiales y personal médico asistían al herido en plena vía pública.

Tras la caída, los agentes comprobaron que el hombre permanecía consciente. Minutos después arribó personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que realizó el traslado inmediato a un centro de salud de la ciudad.

Fuentes médicas informaron que el paciente ingresó lúcido y orientado, aunque con múltiples politraumatismos producto del fuerte golpe. Los profesionales indicaron que permanecerá internado bajo observación para monitorear su evolución clínica.

Según trascendió, el impacto contra el patrullero resultó determinante para amortiguar la caída. De haber golpeado directamente contra el asfalto, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves.

La investigación quedó a cargo de las autoridades locales, que buscan esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el episodio dentro del departamento antes de la caída.