El dólar oficial subió tras dos caídas al hilo, pero se mantiene lejos del techo de la banda

El dólar oficial subió este miércoles 13 de mayo tras dos caídas consecutivas y se sostuvo por debajo de los $1.400. Así, la divisa estadounidense se mantiene lejos del techo de la banda cambiaria.

A nivel mayorista, el tipo de cambio trepó $8 a $1.392 para la venta. Así, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, hoy en $1.727,27, con una brecha del 24,1%.

En el segmento minorista, el dólar subió $10 a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta, según la pizarra del Banco Nación (BNA). Por su parte, el dólar blue cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.484,78 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.7%. El dólar MEP opera a $1.424,52 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.480.