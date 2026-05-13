"Diputados y senadores, tengan en cuenta los factores climáticos": juntan firmas para que Mar del Plata no salga de Zona Fría

Entre dudas y certezas sobre el proyecto del Gobierno Nacional, en el sur de la provincia de Buenos Aires los municipios se mantienen alerta con algo que parece ser un hecho: ciudades bonaerenses que ya no tendrán subsidios por Zona Fría, lo cual aumentaría las boletas de gas para los residentes en esas localidades.

Cómo seguirán los subsidios en Mar del Plata.

"El Ejecutivo envió un proyecto al Congreso para modificar el alcance del régimen de Zona Fría, que traería como consecuencia excluir a decenas de municipios del centro y sur bonaerense. Comenzamos a recolectar firmas en Mar del Plata", le dijo a 0223 Marcelo Lacedonia, Defensor del Pueblo en la Municipalidad de General Pueyrredon, tras el cónclave en Luro y San Juan.

Una evaluación poco clara

Hay múltiples factores que analizarán para considerar a una familia dentro o fuera del otorgamiento del subsidio de gas. Desde la Defensoría, criticaron que el foco esté puesto en la situación socioeconómica. "A los diputados y senadores que tengan en cuenta los factores climáticos", refirieron hablando sobre la ciudad de Mar del Plata.

El defensor del pueblo, Marcelo Lacedonia. Foto 0223.

Es que una familia que tiene dos propiedades o junta con el sueldo cuatro canastas básicas, quedaría afuera del subsidio. Pero, a su vez, en esos casos es probable que el mantenimiento de la calefacción para una familia numerosa o una segunda vivienda que se asuma como un ingreso necesario de renta, en estos tiempos de crisis, también se contraponga con las boletas exorbitantes. Porque frío hace siempre y hay que calentar todos los ambientes.

Lo mismo sucede con un jubilado, si es que tiene un vehículo con menos de tres años de antigüedad, y otras cuestiones que impiden la continuidad del subsidio, sin considerar las bajas temperaturas de Mar del Plata. Las tarifas complicarían a cualquiera de los adultos mayores que reciban el haber mínimo.

Qué pasará con las empresas

Consultado sobre la situación en el Parque Industrial, como referencia de las fábricas y productores, el defensor del pueblo dijo que si bien la negativa es para el servicio residencial, "se pretende eliminar todo tipo de subsidio". Por lo cual, visitaron con su equipo de trabajo el Mercado Central y estarán en Batán dialogando con emprendedores y personal jerárquico de las industrias, buscando sumar firmas y voces al pedido de Mar del Plata sobre su continuidad en la Zona Fría. Además, los gastronómicos (golpeados por la baja del consumo), ven con preocupación los aumentos en las tarifas.

"Nosotros hemos, a través del Adpra que es la asociación que nuclea a los defensores del pueblo de todo el país, solicitado una reunión pero no hemos tenido hasta ahora respuesta del presidente de la comisión de energía", lamentó Marcelo Lacedonia.

La junta de firmas se extiende de manera online en change.org y, de manera presencial, en la ciudad de Tandil, otra de las afectadas por el proyecto del Gobierno Nacional.