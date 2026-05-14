Las lluvias persisten: cómo estará el jueves y el panorama de cara al fin de semana

La ciudad entre el sol, el frío y la lluvia por la tarde. Foto archivo de 0223.

Las bajas temperaturas llegaron en la primera quincena de mayo y prometen quedarse un largo tiempo en Mar del Plata. Mientras los métodos de calefacción se encienden, salir a hacer un mandado se complica: el miércoles por la tarde una tenue lluvia molestó a los peatones y las precipitaciones volverán a presentarse este jueves.

Para la jornada de hoy, la temperatura mínima fue de 7° a primera hora. El viento predominante desde el sector oeste atenuará los aires frescos, aunque pasando el mediodía la inestabilidad volverá a ganar terreno con un frente proveniente del sur. Por la tarde, justamente, se esperan las precipitaciones (una lluvia débil).

La máxima tocará los 14°, siendo el valor más bajo de la semana en este rubro. Lo que sucederá el viernes es que bajará la temperatura en los registros mínimos: la mañana comenzará con seis grados en Mar del Plata, previo al fin de semana.

A desempañar los vidrios en los vehículos. Foto 0223.

¿Un sábado bajo el agua?

Atendé el pronóstico para los planes del fin de semana, porque el sábado viene con tormentas. Toda la madrugada va a estar pasada por agua y sobre el mediodía llegará el frío extremo con el viento sur, aunque probablemente, ya sin lluvias.

El domingo el cielo despejaría pero con manteniendo el frío sobre la ciudad de Mar del Plata. Se esperan 8° de mínima temperatura y tan solo 10°, de máxima.