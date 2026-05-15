Violador suelto en Miramar: ofrecen una recompensa de $10 millones

Una turista adolescente fue abusada en Miramar y ahora buscan al agresor.

El caso que estremeció a todos en enero de este año sigue sin resolverse: se trata del abuso sexual a una turista adolescente en la localidad de Miramar, cuyo autor sigue prófugo.

A pesar de que en un primer momento se había detenido a quien se señalaba como presunto autor del aberrante hecho, finalmente el hombre negó los hechos y se cotejó su ADN, por lo fue descartada su participación y posteriormente liberado.

Desde el Ministerio de Seguridad emitieron un ofrecimiento de recompensa.

Mientras continúan las instancias investigativas, desde el Ministerio de Seguridad emitieron un ofrecimiento de recompensa nacional para dar con el paradero del sujeto.

De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, se trata de una suma de diez millones de pesos destinada a "personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan identificar al autor de la privación ilegítima de la libertad y abuso sexual agravado de una menor de 16 años de edad".

El 29 de enero, una turista de 16 años fue abordada durante la madrugada cuando estaba con un amigo.

"Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa nacional de recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, llamando a la línea gratuita 134", detallaron.

De esta manera, la cartera conducida por Alejandra Monteoliva pone especial atención en resolver este estremecedor caso que se mantuvo hasta el momento con gran hermetismo.

Los hechos

El 29 de enero, una turista de 16 años fue abordada durante la madrugada cuando estaba con un amigo en inmediaciones de Costanera y calle 37 por el agresor que los amenazó con un arma blanca.

Según señalaron fuentes oficiales, el sujeto, tras obligar a los adolescentes a tirarse en la arena mediante una navaja o arma blanca, ató a ambos y luego abusó sexualmente de la joven. Posteriormente, el hombre tomó los teléfonos celulares de las víctimas y los arrojó durante su fuga para que no pudieran comunicarse con nadie.

Abusó a una turista en Miramar y no lo encuentran: hay recompensa

Luego de que el chico lograra desatarse, pidió ayuda a los transeúntes y minutos después llegó un móvil policial que activó el protocolo de contención y notificó a la fiscalía. La víctima regresó con sus padres a Buenos Aires, recibió asistencia médica y estuvo al cuidado de un gabinete especializado para casos de abuso sexual.

Las actuaciones iniciales fueron remitidas a la Sub DDI de Miramar en el marco de una causa a cargo de la fiscalía descentralizada de esa localidad.