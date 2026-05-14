Identificaron a los dos autores de una entradera: un detenido y un prófugo

Un joven de 18 años acusado de protagonizar una entradera a fines de abril en la ciudad de Miramar fue detenido este jueves por personal de la DDI tras la realización de un allanamiento mientras que su cómplice permanece prófugo.

Tiene 18 años.

El robo a la víctima de 87 años ocurrió en un domicilio en calle 28 al 1500 de Miramar y los sujetos se alzaron con un par de televisores, un celular, prendas de vestir, un revólver calibre .32 y otros elementos que cargaron en el auto VW Fox del damnificado.

Tras el hallazgo en calle 70 y avenida 37 del rodado sustraído, con la realización de varias tareas y el análisis de imágenes de cámaras se logró establecer la identidad de los posibles autores, por lo que el fiscal Ramiro Anchou solicitó la realización de dos allanamientos.

Elementos secuestrados.

Luego del aval de la Justicia de Garantías fue personal de la Sub DDI Miramar el que irrumpió en dos viviendas en calle 46 al 200 y calle 1 al 2300 donde secuestraron vainas servidas, municiones intactas, prendas de vestir empleadas en el hecho, un celular y 241 gramos de marihuana.

Uno de los dos imputados fue detenido y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán por los delitos de robo agravado por el uso de arma e infracción a la ley de estupefacientes mientras que su cómplice no pudo ser hallado.