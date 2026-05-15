La inseguridad vuelve a ser protagonista en La Plata, esta vez en el barrio de Tolosa, donde un carnicero de 40 años tomó una decisión extrema para proteger su negocio: dormir en el local durante las noches. Esta medida responde a la creciente preocupación por los reiterados intentos de robo que sufren los comerciantes de la zona.

El hombre explicó que la carnicería es el único ingreso económico de su familia, por lo que el temor a perder herramientas, maquinaria o mercadería lo llevó a permanecer en el comercio cada madrugada. “Si te roban una vez lo soportás, pero cuando pasa varias veces ya no sabés qué hacer”, expresó con indignación, reflejando la difícil realidad que enfrentan diariamente.

El comerciante, ubicado en 520 y 2 Bis, relató que ha sufrido varios intentos de robo y que otros dueños de negocios del barrio atraviesan situaciones similares. Para enfrentar esta problemática, junto a otro comerciante organizaron un sistema de turnos para vigilar ambos locales durante la noche y así reforzar la seguridad.

En uno de los episodios más recientes, el carnicero salió a perseguir a los delincuentes tras detectar movimientos sospechosos frente a su comercio. “Estamos cansados, pero no queda otra que defender lo que es de uno”, lamentó, evidenciando el cansancio y la desesperación que genera la inseguridad en la comunidad.

El caso generó un fuerte impacto entre los vecinos de Tolosa, quienes coinciden en que los robos y hechos delictivos se han intensificado en la zona. Por ello, reclaman a las autoridades la implementación de mayores medidas de prevención para garantizar la seguridad de los comercios y la tranquilidad de los residentes.