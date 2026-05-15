Sorpresa total: cuáles fueron los artículos más vendidos en Mar del Plata durante el Hot Sale

El cierre del Hot Sale 2026 dejó un balance contundente en Mar del Plata, donde la pasión mundialista y el clima frío dictaron el ritmo de las compras. Según reportes locales, las figuritas oficiales de la Copa del Mundo lideraron el ranking de unidades vendidas, convirtiéndose en el producto más buscado en las plataformas digitales. El fenómeno refleja cómo el interés por el Mundial 2026 logró desplazar a categorías de consumo masivo, consolidándose como el principal motor del evento, al igual que ocurrió en todo el país. De hecho, el suceso motorizó el problema de los álbumes, que prácticamente no se consiguen.

Cuáles fueron las categorías que más facturaron en el Hot Sale

En términos de facturación, los marplatenses aprovecharon los descuentos promedio del 34% para renovar la tecnología del hogar y combatir las bajas temperaturas de mayo. Las Smart TVs de grandes dimensiones y los equipos de calefacción eléctrica fueron los artículos que más dinero generaron en la ciudad, superando a los calefactores tradicionales. Muchos usuarios optaron por televisores de hasta 75 pulgadas, utilizando planes de financiación en cuotas fijas para equiparse antes del inicio del torneo.

Las figuritas se venden a mansalva, pero conseguir el álbum está difícil.

La indumentaria y el calzado mantuvieron su vigencia, posicionándose como la categoría con mayor volumen de transacciones debido a la demanda de ropa de invierno. Sorprendentemente, los materiales de construcción y artículos de remodelación también mostraron un crecimiento récord en distintas zonas del país, según relató la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). El comportamiento denota un consumo más estratégico mediante la compra de bienes durables y mejoras habitacionales.

Gracias a la eficiencia logística regional, más del 50% de los pedidos realizados en la ciudad se entregaron en menos de 24 horas con envíos mayoritariamente gratuitos. Ante el éxito rotundo, las promociones se extendieron bajo la modalidad de "Hot Week" hasta este domingo 17 de mayo para quienes no llegaron a realizar sus compras. El desempeño de esta edición confirma que la combinación de ofertas agresivas y el contexto deportivo nacional fueron la clave para superar las expectativas de venta locales.