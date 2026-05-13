Robo millonario en un Pago Fácil en menos de 10 minutos: encapuchados se llevaron $33 millones

Un audaz robo ocurrió en la mañana de este miércoles en un local de Pago Fácil y Western Union ubicado en la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia. Tres hombres ingresaron entre las 08:05 y las 08:15 horas y en menos de 10 minutos sustrajeron aproximadamente 33 millones de pesos guardados en una caja fuerte.

Los sospechosos, con capuchas y cuellos tipo buff que les cubrían parcialmente el rostro, no exhibieron armas de fuego pero amenazaron verbalmente al personal para intimidarlos. Gracias a esta presión, lograron que las empleadas abrieran la caja fuerte y entregaran el dinero solicitado.

Los delincuentes se llevaron $33 millones.

Tras cometer el robo en el negocio de Avenida Estados Unidos al 900, los delincuentes huyeron rápidamente sin causar daños materiales y antes de que la policía llegara al lugar. El jefe de la Comisaría Tercera, Alexis López, confirmó que la denuncia se realizó cerca de las 8:30 de la mañana. Además, señaló que el comercio seguía funcionando con normalidad en el momento del atraco y que las empleadas no pudieron identificar si los ladrones escaparon en algún vehículo.

Inmediatamente después del incidente, la Seccional Tercera desplegó un operativo en la zona, mientras que el equipo de Criminalística realizó las primeras pericias dentro del local. Paralelamente, la División Policial de Investigaciones (DPI) comenzó a analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio y sus alrededores para reconstruir la ruta de fuga de los sospechosos.

Las declaraciones de las empleadas y testigos aportaron detalles sobre la vestimenta y características físicas de los tres sujetos, aunque aún no se han divulgado datos concretos sobre sus identidades. La investigación está bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal, que busca esclarecer cómo se planificó el golpe y si los ladrones contaban con información previa sobre la cantidad de dinero que había en el comercio.