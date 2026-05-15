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Tensión: Malcorra se cansó y fue a buscar a un periodista a la radio

El exAldosivi fue acusado de no querer meterle un gol a Central con Independiente y, tras aclarar en sus redes sociales, fue a La Red y esperó a Gustavo López para increparlo.

Malcorra había recibido una plaqueta en la previa del partido.

15 de Mayo de 2026 18:54

Por Redacción 0223

PARA 0223

El mediocampista   Ignacio Malcorra   protagonizó un fuerte episodio este viernes al enfrentar al periodista   Gustavo López   a la salida de la radio donde trabaja, luego de las críticas y sospechas que surgieron tras su actuación en la eliminación de   Independiente  frente a   Rosario Central   en el Torneo Apertura.

El conflicto se originó por   comentarios periodísticos que insinuaron que el volante, exfigura e ídolo de Rosario Central  ,   no habría definido con convicción una jugada clave   ante su antiguo club, lo que desató cuestionamientos de hinchas y analistas sobre su desempeño. Molesto por el impacto de esas versiones, especialmente en su entorno familiar,   Malcorra esperó a López y lo increpó cara a cara.

Según trascendió,   el futbolista le recriminó al conductor por el daño generado a su familia a raíz de las acusaciones  , en una situación que estuvo cerca de pasar a mayores y requirió la intervención de colegas y personal de seguridad para evitar una agresión física.​​​​​

Días antes,   Malcorra ya había utilizado sus redes sociales para rechazar las versiones de falta de compromiso  : aseguró que se trató de un error futbolístico y remarcó que   “ir para atrás, nunca”  . El episodio refleja la tensión que generó la eliminación del "Rojo" y la sensibilidad que rodea a uno de los debates más candentes del fútbol argentino en la semana.

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