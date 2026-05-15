Tensión: Malcorra se cansó y fue a buscar a un periodista a la radio

El mediocampista Ignacio Malcorra protagonizó un fuerte episodio este viernes al enfrentar al periodista Gustavo López a la salida de la radio donde trabaja, luego de las críticas y sospechas que surgieron tras su actuación en la eliminación de Independiente frente a Rosario Central en el Torneo Apertura.

El conflicto se originó por comentarios periodísticos que insinuaron que el volante, exfigura e ídolo de Rosario Central , no habría definido con convicción una jugada clave ante su antiguo club, lo que desató cuestionamientos de hinchas y analistas sobre su desempeño. Molesto por el impacto de esas versiones, especialmente en su entorno familiar, Malcorra esperó a López y lo increpó cara a cara.

Según trascendió, el futbolista le recriminó al conductor por el daño generado a su familia a raíz de las acusaciones , en una situación que estuvo cerca de pasar a mayores y requirió la intervención de colegas y personal de seguridad para evitar una agresión física.​​​​​

Días antes, Malcorra ya había utilizado sus redes sociales para rechazar las versiones de falta de compromiso : aseguró que se trató de un error futbolístico y remarcó que “ir para atrás, nunca” . El episodio refleja la tensión que generó la eliminación del "Rojo" y la sensibilidad que rodea a uno de los debates más candentes del fútbol argentino en la semana.