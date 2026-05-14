Más que un N°1: distinguen a Horacio Zeballos como Hijo Dilecto de Mar del Plata

Zeballos se transformó en un embajador deportivo y cultural de Mar del Plata.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves la ordenanza que declara “Hijo Dilecto” de Mar del Plata al tenista Horacio Zeballos, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a sus logros históricos en el circuito internacional.

La iniciativa había sido presentada por el bloque de La Libertad Avanza y, durante el debate, el concejal Rolando Demaio destacó especialmente que Zeballos se convirtió en el primer argentino en alcanzar el puesto número 1 del ranking ATP en la modalidad dobles.

El proyecto también repasó distintos hitos de la carrera del deportista nacido en Mar del Plata el 27 de abril de 1985 y formado en el Edison Lawn Tenis. Entre ellos, recordó el título ATP obtenido en Santiago de Chile en 2013, cuando derrotó en la final a Rafael Nadal, entonces número 1 del mundo.

El marplatense junto a su pareja, el español Marcel Granollers.

Además, se valoró su extensa trayectoria en dobles junto al español Marcel Granollers, con quien logró consolidarse como una de las parejas más competitivas del circuito internacional y alcanzar títulos de Grand Slam durante 2025, en Roland Garros y el Abierto de EE.UU.

En los fundamentos de la ordenanza, el Concejo sostuvo que la carrera de Zeballos “ha contribuido significativamente a difundir y prestigiar el nombre de la ciudad de Mar del Plata en el ámbito deportivo internacional”.

También se destacó que el tenista recibió múltiples reconocimientos a nivel local y nacional, entre ellos el Premio Olimpia, el Lobo de Mar y el Premio al Deporte y la Cultura de Oro otorgado en Mar del Plata.

La ordenanza establece que el título de Hijo Dilecto será entregado oficialmente a Zeballos en una fecha y lugar a definir.