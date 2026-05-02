¿Falta mucho? Cuándo es el próximo feriado largo y cuántos fines de semana largos quedan en 2026

Tras el feriado por el Día del Trabajador, la atención de los argentinos ya se desplaza hacia el próximo descanso en el calendario nacional de 2026. Según el cronograma oficial, el próximo lunes 25 de mayo será feriado inamovible por la conmemoración de la Revolución de Mayo. Esa fecha garantiza un nuevo fin de semana largo de tres días, ideal para planificar escapadas turísticas o simplemente disfrutar de una pausa en la rutina laboral.

Para quienes buscan proyectar sus vacaciones, el esquema de feriados para el resto del año presenta opciones atractivas de descanso extendido. En junio destaca el lunes 15, mientras que julio ofrecerá un esperado fin de semana XL de cuatro días gracias al puente turístico del viernes 10. Se trata de un movimiento estratégico para el sector turístico, que espera un alto nivel de ocupación en los principales destinos de la Costa y el interior del país.

El próximo fin de semana largo de más de tres días será en junio.

Cuál es la diferencia entre los feriados y los días no laborables

Es fundamental distinguir entre los feriados nacionales obligatorios y los días no laborables con fines turísticos establecidos por el Gobierno Nacional. Mientras que en los feriados se debe percibir un pago doble si se trabaja, en los días no laborables la decisión final queda bajo el criterio exclusivo de cada empleador. Al respecto, esta diferencia impacta directamente en la remuneración final y en la organización interna de las empresas.

El calendario de 2026 se completa con descansos significativos en octubre, noviembre y un último fin de semana extra largo en el mes de diciembre. Con más de siete fines de semana largos por delante, el año ofrece múltiples oportunidades para fomentar el movimiento económico y el esparcimiento familiar.