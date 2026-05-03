Le allanaron un desarmadero en el barrio Faro Norte: tres años de prisión por más de diez encubrimientos

Uno de los sujetos que fue aprehendido in fraganti mientras desarmaba un vehículo en un galpón ubicado en Faro Norte en noviembre de 2024 fue condenado a tres años de prisión de efectivo cumplimiento tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3.

La fiscal Lorena Hirigoyen de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) y la defensa de Alejandro Marcelo Intorre presentaron un acuerdo por dieciséis hechos –más de una decena de encubrimientos, desarmado de automotores y tenencia ilegal de arma de fuego- que ocurrieron antes del allanamiento que el 19 de noviembre de 2024 llevó adelante la DDI en Pacheco de Melo al 4100.

Ese operativo fue el desenlace de una investigación que surgió del robo de un automóvil particular que había sido sustraído el 13 de noviembre de 2024 en Serrano y Diagonal Estados Unidos. A raíz de la denuncia, comenzó la búsqueda del coche que finalmente fue encontrado el 12 de diciembre en Hernandarias al 4500 y las pericias permitieron encontrar una huella en el espejo retrovisor interno, lo que permitió dar con uno de los autores del hecho que fue identificado y rastreado.

En ese allanamiento se probó la presencia del ahora condenado ya que funcionaba un desarmadero de automóviles, que se almacenaban autopartes, que había autos y motos de origen ilícito y que tenía, sin autorización legal, un arma de fuego calibre .38.

Elementos secuestrados.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, el Juez Federico Wacker Schroder descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y agravantes, aunque consideró como atenuante la falta de antecedentes penales.

El magistrado declaró a Intorre autor penalmente responsable de once hechos de encubrimiento, de desarmado de automotores y de tenencia ilegal de arma de guerra, que concurren materialmente entre si y lo condenó a tres años de prisión de efectivo cumplimiento.