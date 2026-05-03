Aldosivi quiere irse al receso con una sonrisa

Es la última fecha de la fase regular, pero corresponde a la novena fecha. Aquella suspensión por paro en el fútbol argentino, puso a Aldosivi e Independiente Rivadavia cara a cara en la última jornada de la etapa clasificatoria con un equipo mendocino ya asentado en el primer lugar y sin que nadie se lo pueda sacar, y un "tiburón" que buscará aprovechar esa relajación para sumar el primer triunfo en la temporada. Juegan a las 13.30 en el Minella.

Pase lo que pase, los del Puerto se irán en zona de descenso al descanso, más allá de que las últimas fechas mostró una mejoría y algunos rendimientos que ilusionan de cara al futuro. Pero ahora necesita puntos y es una buena posibilidad contra el equipo sensación, pero que llega con un once alternativo teniendo en cuenta la doble competencia por su histórica participación en la Copa Libertadores.

El dato más relevante estará en el arco de Aldosivi, porque el entrenador decidió cambiar y darle la posibilidad a Ignacio Chicco, que sólo había jugado el encuentro ante San Miguel de Copa Argentina. Axel Werner, hasta hoy titular y uno de los referentes del plantel, es el único futbolista que disputó todos los minutos en el certamen.

