Robaron una moto y los atraparon minutos después: tienen 14 y 16 años

Dos adolescentes de 14 y 16 años que robaron una moto estacionada en la avenida Fortunato de la Plaza fueron aprehendidos minutos después por personal policial tras un llamado al 911.

Fueron efectivos de la comisaría quinta quienes aprehendieron a los dos menores en la intersección de Diagonal Gascón y William Morris con el rodado, que tenía el tambor violentado.

Cursados los datos por sistema informático se estableció que el rodado poseía pedido de secuestro activo desde algunos minutos antes en la misma jurisdicción.

Desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil ordenaron la formación de causa por robo, la restitución del rodado a la víctima y la entrega de los menores a sus familiares.