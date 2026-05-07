Robaron una moto, subieron a redes cómo la usaban y allanaron una casa

Las imágenes de distintas maniobras y acrobacias que subieron a redes sociales permitieron avanzar la investigación por el robo de una moto que un hombre de 27 años sufrió a manos de cuatro personas la semana pasada en inmediaciones de Francia y Libertad y allanar una vivienda en el barrio La Herradura.

En el operativo a cargo de personal de las comisarías cuarta y duodécima hallaron la moto CF 450 MT sustraída, secuestraron prendas de vestir presuntamente empleadas en el hecho e imputaron a un adolescente de 16 años en la causa en trámite en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Elementos secuestrados.

La participación del menor comenzó a definirse a partir del análisis de plataformas digitales vinculadas a maniobras de “stunt” y comparaciones con declaraciones testimoniales. Esos elementos permitieron solicitar una orden de allanamiento para la vivienda donde encontraron el rodado.

Si bien no se tomaron medidas restrictivas de la libertad, el imputado por el delito de robo agravado deberá declarar en las próximas horas ante el fiscal Carlos Russo.