Mar del Plata tendrá su primer encuentro de intercambio de figuritas

Se llevará a cabo este sábado con entrada libre y gratuita. (Imagen creada con IA)

Mar del Plata se sumó al furor por las figuritas del Mundial y ya comenzaron a organizarse eventos de intercambio para conseguir esos jugadores difíciles que faltan para completar el álbum.

El próximo sábado, de 17 a 20, se llevará a cabo en el Club Argentinos del Sud —ubicado en avenida Juan José Paso 2430— el primer encuentro de intercambio de figuritas: una tarde que promete juegos, charlas y un espacio de encuentro para amantes del fútbol.

La idea de generar un punto de encuentro “surgió como una acción dentro del proyecto que está impulsando el club”, comentó Santiago, uno de los organizadores, en diálogo con 0223.

Las figuritas que quieren chicos y grandes.

La iniciativa se enmarca en un proceso de renovación de la institución. “Reacondicionamos nuestra sede y eso nos permitió sumar nuevas familias. Quienes nos conocen saben de nuestro sentido de pertenencia y valores, por eso está pensado para que toda la familia pueda compartir un momento con sus hijos”, explicó.

En ese sentido, agregó: “No solo vamos a tener un sector para el intercambio de figuritas, sino también juegos para todas las edades, servicio de cafetería y venta de artículos relacionados con la Selección”.

El club de Paso se suma al furor por la colección de figuritas.

La entrada será libre y gratuita para toda la comunidad de Mar del Plata. “Queremos que nuevas familias se acerquen y nos conozcan”, concluyó.

De esta manera, “La Feliz” se sube a la ola mundialista con un espacio donde la pasión por el fútbol se combina con el encuentro, la familia y la ilusión de completar el álbum.