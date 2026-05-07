Hallan el celular robado en una entradera porque lo prendieron y empezaron a usar

Un auto, un televisor, dinero y un celular. Ese fue el botín que se llevaron los autores de un robo a mediados de marzo en Los Acantilados. Si bien el auto fue hallado una semana más tarde, la posibilidad de avanzar en la investigación se dio en las últimas horas cuando activaron y comenzaron a emplear el teléfono robado.

Tiene 27 años.

Fue personal de la DDI el que trabajó bajo las órdenes del fiscal Mariano Moyano tras el hallazgo del Renault Duster sustraído y el análisis de distintos elementos, especialmente el análisis de las comunicaciones que se hicieron con el celular robado.

Este jueves, tras el aval de la Justicia de Garantías, se allanó una vivienda en inmediaciones de las calles 46 y 453 donde secuestraron el celular de la víctima y otro empleado por el hermano de la imputada.

Elementos secuestrados.

La mujer de 27 años fue notificada de la formación de una causa por encubrimiento, aunque no se tomaron medidas restrictivas de la libertad.