Fingía ser secretaria de una jueza y prometía "arreglar" causas a cambio de plata: cómo cayó la estafadora

Una mujer fue detenida en Wilde acusada de hacerse pasar por secretaria de la jueza federal María Eugenia Capuchetti para cometer estafas telefónicas, ofreciendo supuestos beneficios judiciales a cambio de dinero.

La acusada simulaba trabajar en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, de los tribunales de Comodoro Py, y utilizaba esa fachada para contactar a distintas personas. Según la investigación, se presentaba como integrante del equipo de la magistrada y prometía resolver situaciones judiciales mediante pagos económicos.

La detención fue realizada por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una causa impulsada por el Juzgado Federal Nº 12, a cargo del juez Julián Daniel Ercolini.

La pesquisa estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales, a través del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción, que logró reunir pruebas sobre el presunto accionar de la sospechosa.

Con los elementos obtenidos durante la investigación, los agentes realizaron un allanamiento en la vivienda de la imputada, donde secuestraron un teléfono celular. Tras el operativo, la mujer quedó detenida y fue trasladada a la División Alcaidía Anexo Cavia de la Superintendencia de Investigaciones Federales, donde permanece en prisión preventiva.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que la acusada se encuentra incomunicada y que, hasta el momento, se negó a declarar ante la Justicia. La causa continúa en trámite dentro del fuero federal y se intenta determinar si hubo más víctimas.