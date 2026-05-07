Licencias de conducir: vuelven a debatir beneficios para mayores de 65 y piden informes clave

El Concejo Deliberante vuelve a debatir beneficios para los adultos mayores que deben sacar su licencia.

Un proyecto de ordenanza presentado en 2023 por el bloque de la Coalición Cívica para otorgar beneficios a personas de la tercera edad al momento de gestionar la licencia de conducir volvió a la agenda del Concejo Deliberante y comenzó a ser analizado nuevamente en la Comisión de Movilidad Urbana, donde este lunes se resolvió avanzar con un pedido de informes a distintos organismos antes de definir su tratamiento.

La iniciativa busca establecer un régimen especial para personas mayores de 65 años que deban renovar su licencia de conducir, con el objetivo de equilibrar las restricciones que actualmente fija la normativa vigente en función de la edad.

La Comisión de Movilidad Urbana acordó pedir informe a organismos viales.

Durante el tratamiento en comisión, los concejales acordaron solicitar información a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a su par de la provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Participación Ciudadana del municipio, con el fin de evaluar la viabilidad del proyecto y su encuadre legal.

El expediente plantea que, si bien la legislación nacional y provincial reduce los plazos de vigencia de las licencias a medida que aumenta la edad -llegando incluso a renovaciones anuales a partir de los 70 años-, no contempla beneficios que compensen esa diferencia, especialmente en términos económicos.

En ese sentido, la propuesta establece una serie de medidas para quienes superen los 70 años, como la reducción del costo de la renovación anual a una quinta parte del valor de una licencia de cinco años, prioridad en la asignación de turnos y la posibilidad de realizar estudios médicos en centros de salud municipales.

Además, contempla la implementación de exámenes teóricos en formato online y la disponibilidad de espacios de atención específicos para agilizar el trámite.

Para el caso de personas de entre 65 y 70 años, cuya licencia tiene una vigencia de tres años, el proyecto propone aplicar criterios similares, con una reducción proporcional en los costos.

Guido García, autor del proyecto y presidente de la Comisión de Movilidad Urbana.

El avance del expediente quedó ahora supeditado a la respuesta de los organismos consultados, en medio de cuestionamientos sobre posibles superposiciones con la normativa provincial vigente, que regula el sistema de licencias de conducir.

La iniciativa surgió como una alternativa a un proyecto original que directamente apuntaba a extender la duración de las licencias para mayores de 65 años. Sin embargo, la idea se enfrentó a restricciones normativas a nivel provincial, donde una ley fija el criterio de duración, algo advertido por los propios organismos municipales que intervinieron en el expediente.