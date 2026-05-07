Convocan a vecinos para integrar la Asamblea de Mayores Contribuyentes
La inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de mayo y está destinada a contribuyentes de tributos municipales locales. El trámite se realiza de manera presencial y sin turno previo en la sede de la Agencia de Recaudación Municipal.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Municipalidad de General Pueyrredon abrió la convocatoria para quienes deseen integrar la próxima Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, el órgano que interviene en el tratamiento de determinadas ordenanzas vinculadas a cuestiones fiscales y tributarias del distrito.
Según informó la Agencia de Recaudación Municipal (ARM), la inscripción estará disponible hasta el viernes 15 de mayo inclusive y podrán anotarse vecinos que acrediten su condición de contribuyentes de tributos municipales locales.
Los interesados deberán acercarse personalmente, sin necesidad de sacar turno previo, al Departamento de Contribución por Mejoras y Propiedad Inmueble, ubicado en Salta 1842, de lunes a viernes entre las 8.15 y las 14.
Para completar el trámite será necesario presentar el DNI y documentación que acredite la condición de contribuyente en el partido de General Pueyrredon.
La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes es un cuerpo previsto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y participa especialmente en el análisis y aprobación de ordenanzas impositivas y fiscales que impulsa el gobierno local.
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