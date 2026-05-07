Convocan a vecinos para integrar la Asamblea de Mayores Contribuyentes

La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes tiene a su cargo la aprobación de las ordenanzas Fiscal e Impositiva.

La Municipalidad de General Pueyrredon abrió la convocatoria para quienes deseen integrar la próxima Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, el órgano que interviene en el tratamiento de determinadas ordenanzas vinculadas a cuestiones fiscales y tributarias del distrito.

Según informó la Agencia de Recaudación Municipal (ARM), la inscripción estará disponible hasta el viernes 15 de mayo inclusive y podrán anotarse vecinos que acrediten su condición de contribuyentes de tributos municipales locales.

Los interesados deberán acercarse personalmente, sin necesidad de sacar turno previo, al Departamento de Contribución por Mejoras y Propiedad Inmueble, ubicado en Salta 1842, de lunes a viernes entre las 8.15 y las 14.

La Comuna convocó a la inscripción de Mayores Contribuyentes.

Para completar el trámite será necesario presentar el DNI y documentación que acredite la condición de contribuyente en el partido de General Pueyrredon.

La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes es un cuerpo previsto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y participa especialmente en el análisis y aprobación de ordenanzas impositivas y fiscales que impulsa el gobierno local.