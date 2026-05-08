Allanaron dos casas por el robo de un iPhone y una notebook en un local

La investigación por el robo de un celular en local en inmediaciones de Tribunales derivó en la realización de dos allanamientos donde identificaron a tres personas y secuestraron un arma de fuego y municiones.

Arma secuestrada.

El hecho ocurrió el 19 de abril pasado en un negocio ubicado sobre calle Brown al que autores desconocidos ingresaron tras forzar una cerradura. Del lugar escaparon con un celular iPhnone, una notebook y otros elementos.

A raíz de extensas tareas investigativas se logró establecer la identidad de los presuntos autores y sus domicilios, obteniéndose orden judicial de allanamiento para dos objetivos en Tierra del Fuego casi Alvarado y en Cerrito al 4100.

Cerrito al 4100.

Mientras que en el primer domicilio identificaron a una mujer de 24 años, en el otro hicieron lo mismo con una mujer de 59 y un hombre de 37, además de secuestrar un revólver Smith & Wesson calibre .38 sin numeración y diversos equipos de comunicación en desuso.

El fiscal Fernando Berlingeri dispuso el secuestro del arma de fuego y notificación de formación de causa por robo para la mujer más joven y el hombre, aunque sin tomar medidas restrictivas de libertad.