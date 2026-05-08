Esclarecen robo de moto y recuperan dos rodados en cuatro allanamientos

El avance de una investigación a cargo de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) por el robo de una moto a mediados de febrero dio lugar a la realización de cuatro allanamientos donde identificaron a tres personas y secuestraron dos motocicletas.

Motos secuestradas.

Tras el aval del Juez de Garantías Gabriel Bombini, personal de distintas comisarías allanó las viviendas de manera simultánea. En Berutti al 8700 secuestraron una moto Mondial dominio A174SKD con pedido de secuestro activo por hurto de motovehículo ocurrido el 3 de enero de este año y en Venezuela al 300 una Honda C90 correspondiente dominio 419GUN con pedido de secuestro activo desde julio de 2025 por robo agravado.

Mientras que en French al 10000 identificaron a un hombre de 19 años, en Fermín Errea casi Ituzaingo secuestraron celulares bloqueados por ENACOM, un posnet, proyectiles y vestimenta utilizada en el hecho.

Prendas de vestir usadas en el hecho.

El fiscal Joaquín Morán dispuso la notificación de formación de causa por robo agravado para ambos sujetos de 19 años, aunque sin adoptar medidas restrictivas de libertad.