Tristeza en Tandil: murió la esposa del intendente Miguel Ángel Lunghi

Momento de gran dolor en Tandil para el intendente Miguel Ángel Lunghi y su familia.

Triste noticia en Tandil para el intendente Miguel Ángel Lunghi y su familia a partir del deceso de la esposa del jefe comunal, Gladys Brugnone. La noticia se conoció este martes a través de un comunicado oficial de la municipalidad.

Brugnone era una doctora muy reconocida en el ambiente profesional de la salud. Sus allegados valoran una vida que estuvo guiada por la vocación de servicio, el compromiso con su comunidad y la compañía permanente a las acciones vinculadas al bienestar y al desarrollo del distrito.

De acuerdo con la voluntad de la familia, se confirmó que no habrá un servicio de velatorio.

Además de esposa del intendente, Brugnone era madre del actual titular de la Secretaría de Gobierno de la comuna serrana, Miguel Lunghi (hijo) desde 2024.

El jefe comunal expresó su profundo agradecimiento a toda la comunidad por las muestras de afecto y respeto recibidas en estas horas de dolor.