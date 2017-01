Con Massa presente abren el “Paseo del Durazno” en el Parque de los Patricios

Buenas noticias para Miramar en los últimos días, con la inauguración del Paseo del Durazno, un corredor para la actividad física y recreativa de la comunidad local ubicado en el Parque de los Patricios. Cerca de dos mil metros de bicisenda y estaciones deportivas y culturales bordeando el arroyo que lleva el mismo nombre que el paseo.

Del acto de inauguración que encabezó el intendente Germán Di Cesare participó el diputado nacional Sergio Massa, con quién el jefe comunal presenció en forma posterior el espectáculo gratuito del cantante Axel, celebrado en la misma localidad.

Tras el corte de cinta inaugural, junto a Malena Galmarini y al senador provincial Patricio Hogan, el líder del Frente Renovador expresó: "Es una obra para que el turista pueda hacer ejercicio y pueda recorrer la parte verde de Miramar y llegar a la costa, pero también pensada para que el vecino pueda hacer ejerció todo el año en un lugar seguro, iluminado, con cámaras de control conectadas al centro de monitoreo y eso es muy importante", resaltó.

Posteriormente, Massa habló de política nacional y, al referirse a la polémica en torno a la baja de edad de imputabilidad, advirtió: "Aspiramos a que en febrero se convoque a sesiones extraordinarias, para que se pueda discutir con seriedad y con responsabilidad, entendiendo que la Argentina tiene que tener en el presupuesto cosas que hoy no tiene".

En ese sentido, precisó: "El presupuesto nacional hoy no tiene construcción de cárceles, no tiene construcción de institutos de menores, no tiene equipos psicológicos para trabajar los temas de prevención de adicciones", reclamó.

Por último, Massa reflexionó: “La Argentina necesita pensar cómo saca a los chicos de la esquina, de la calle, de la droga, y eso se logra con escuelas y polideportivos, con profesores que le enseñen a compartir y a competir en el deporte y con maestros que tengan las herramientas y los salarios que les permitan trabajar en la contención y en la formación de los chicos para el siglo XXI".