La suba del dólar golpea las operaciones inmobiliarias

Desde el Colegio de Martilleros de Mar del Plata informaron que la reciente suba del dólar, que en la ciudad pasó los 18 pesos en las Casas de Cambio, genera distintos inconvenientes a la hora de cerrar operaciones inmobiliarias.

“Este incremento nos ocasiona algunos problemas porque la venta se hace en dólares y después la operativa se hace en pesos. Se pueden caer algunas operaciones y ahí es cuando entra la habilidad del martillero para poder ayudar a cerrar la operación”, evaluó Miguel Ángel Donsini, presidente del Colegio de Martilleros local, en diálogo con 0223.

Al respecto, el profesional explicó que al estar sujeta la venta al fluctuante precio del dólar, “se debe hablar el precio de las diferencias que surgen al momento en que se cierra la operación con el precio de la moneda estadounidense. Es un problema pero siempre tiende a resolverse”, confió.

“Es verdad que el dólar estaba muy bajo y había muchas obras que no arrancaban porque no estaba definido cuánto valía el metro cuadrado, ya que las empresas constructoras siempre están pendientes de la evolución del dólar. No podría decirle a cuánto debería estar esa moneda en relación al peso. Pero todos sabemos que si sube, afecta a todo”, sostuvo Donsini.

Por último, en relación a los créditos inmobiliarios, el martillero evaluó que “hay inconvenientes por estas diferencias que existen cuando sube el dólar y complica mucho a los que llegan ajustados al pago de los créditos. Los contratos generalmente van en dólares excepto en los barrios cuando suele tasarse en pesos”, concluyó Donsini.