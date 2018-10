“Mourelle vino a destruir el sistema educativo municipal"

Tal como adelantó 0223, el intendente Carlos Arroyo eliminó por decreto una bonificación que percibían los docentes municipales desde 1989 y que les permitía a los maestros de la ciudad tener un salario equiparado a la del resto de los municipales y por encima de los docentes bonaerenses.

En ese marco, los docentes municipales acudieron este lunes a la Comisión de Educación del Concejo Deliberante luego de que trascendiera la medida.

En el encuentro, la mayoría de los concejales manifestaron su rechazo al decreto rubricado por el jefe comunal y decidieron convocar para el próximo miércoles al secretario de Educación municipal, Luis Distefano, y al titular de la cartera de Hacienda, Hernán Mourelle.

Por su parte, la secretaría de Educación del Sindicato de Trabajadores Municipales, Alejandra Ayek, explicó que “el secretario de Hacienda quiere ordenar nuestro salario. A través de un reciente decreto, nos sacó una bonificación especial que los docentes cobramos del año 1989”. “Esa bonificación fue otorgada por ordenanza en el Concejo Deliberante. Están nivelando para abajo. Está tocando el salario de los docentes municipales”, subrayó.

Y añadió: “No podemos creer lo que estamos viviendo. Nunca hubo tantas faltas de respeto hacia los docentes. Creímos que con la gestión Crovetto esto se había terminado. Estábamos felices con la llegada de Distefano porque había otro trato. Pero ahora esto se dio vuelta”.

A su vez, la sindicalista detalló que “los funcionarios que firmaron este decreto desconocen cómo se gestó esta bonificación. Desconocen que en 1989 nadie quería trabajar en las escuelas municipales porque estaban lejos y no se podía llegar”. “Nos están sacando la identidad de un sistema de más de 50 años. No tienen vergüenza. Esta gestión vino a destruir el sistema educativo municipal. Vino a destruir la estabilidad docente. Vino a destruir un sistema modelo”, disparó Ayek, quien resaltó: “Están atacando a los docentes que han creado las instituciones”.

Para finalizar, la dirigente gremial le apuntó duramente al secretario de Hacienda, Hernán Mourelle. “Este señor goza con estas cosas. Vino a destruir el sistema educativo municipal. Ya no sabemos cómo hacer para defendernos. Quiere que los docentes cobren menos a partir de ahora. No se puede permitir que nos sigan avasallando normativamente y económicamente. Los docentes no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Saldremos a darle pelea”, sentenció.