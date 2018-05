El empleado despedido por Havanna insiste con su reincorporación

Alexis Cejas es uno de los dos trabajadores despedido de la empresa Havanna el pasado 30 de abril: lejos de aceptar la decisión de la empresa, que ya dio por finalizada su situación laboral, el exempleado pide volver a su trabajo y rechaza cualquier tipo de resarcimiento económico.

“Una indemnización no le da de comer a mi familia sino que lo hace el trabajo diario, que es lo que me sustenta a mí y me hace proyectar mi futuro. El sindicato por ahí se equivocó porque yo no fui indemnizado y tampoco es lo que quiero. La empresa está exportando, con franquicias en Estados Unidos y Dubai y no pudo durante la audiencia justificar la razón de los despidos”, dijo Cejas, en diálogo con 0223.

En ese marco, explicó que desde que la alfajorera se mudó al Parque Industrial General Savio comenzó una serie de despidos: “Hubo en 2016 unos 6 despidos, en 2017 hubo 8 y este año 2 más. A mí me echan porque mis compañeros me proponen como delegado paritario. Es más, cuando me despiden, me dicen `espero que aprendas de los errores que cometiste para que no los repitas en un nuevo trabajo´. Han despedido cada vez que hay una negociación paritaria”, reclamó el exempleado.

“Yo junto a otros compañeros apoyamos a Havanna cuando había que mudarse al Parque Industrial, pintando o haciendo trabajos ajenos a nuestra labor, luego del compromiso que nos pidió la empresa y el cual todos asumimos. Y sin embargo nos paga con esto”, sentenció.

“Yo tengo una familia, estoy pagando el crédito de mi casa. Estoy muy preocupado. Quiero tener nuevamente mi trabajo y le pido al gremio (de Pasteleros) que me ayude a volver a trabajar”, concluyó Cejas.