Salidera bancaria: “Me llamó la atención lo rápido que me dieron la plata”

“Nadie sabía que iba a retirar dinero, ni siquiera yo”, relató Gloria, la mujer que fue víctima de una salidera bancaria el martes al mediodía, luego de retirar 48 mil dólares de la sucursal del puerto del Banco Francés, ubicada en 12 de Octubre y Figueroa Alcorta.

La víctima del violento robo, que quedó registrado en un video de un comercio, explicó que había ido a hacer un “rescate” de dinero que tenía en la entidad y que tenía entendido que recién el jueves o viernes podría tener su dinero. Sin embargo, durante la entrevista con un gerente de la institución, éste le ofreció retirar los dólares en ese mismo momento.

“Si quiere llevarse el dinero ahora, pase por la caja 3”, le dijo y Gloria aceptó. “Pensé que no iba a pasar nada, nadie sabía de la situación”, insistió en diálogo con Radio Brisas. Esta situación acrecienta sus sospechas de que alguien en el banco dio aviso a los delincuentes. “Me llamó la atención lo rápido que me dieron la plata”, remarcó.

Sin embargo, a las 12.17 cuando estacionó su auto frente al comercio de su hija, a seis cuadras del banco, un delincuente se le acercó y comenzó a perseguirla. “Vi que venía hacia a mí. Quise tirar la mochila al medio de la calle. Los autos frenaron, vieron que el delincuente estaba arriba mío forcejeando, pero siguieron”.

Gloria contó que en medio de los forcejeos el delincuente le torció el cuerpo y le dobló la muñeca. “Estoy toda golpeada y shockeada. Tomé una pastilla para poder dormir”, indicó.