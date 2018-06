Tensa reunión entre Mourelle y productores rurales: el funcionario los tildó de caraduras

Con la intención de debatir una nota presentada por la Sociedad Rural para reclamar una reducción de la tasa de red vial rural, destinada a reparar los caminos rurales, integrantes de la entidad fueron a la comisión de Hacienda, en un encuentro en el que también participa el secretario de Hacienda Hernán Mourelle. Y los cruces fueron intensos, a punto tal que el funcionario los tildó de “caraduras” por los reclamos.

La tasa sufrió un fuerte incremento, que rondaría el 500%, pero durante el debate por la fiscal e impositiva el tema no salió a la luz por lo que a diferencia de otros sectores el proyecto original no sufrió modificaciones. Con las primeras boletas, los ruralistas pusieron el grito en el cielo.

Sin embargo, el secretario de Hacienda defendió los incrementos y explicó que para el mantenimiento de los caminos rurales se necesitan 56 millones de pesos y con la tasa anterior apenas se recaudaban 6 millones.

Con los cambios de tasa, el municipio espera que se recauden en 2018 30 millones de pesos (el resto lo pondría el gobierno provincial). “Y aspiramos a que el año que viene podamos cubrir todo con presupuesto propio”, dijo.

Sin embargo, los productores agropecuarios acusaron a Mourelle de no tener idea de cómo funciona el sector. “No entiende, no conoce la realidad. Nosotros no tenemos rentabilidad”, dijo Esteban Area, presidente de la Sociedad Rural Mar del Plata.

El secretario de Hacienda recordó que el gobierno nacional quitó las retenciones para buena parte del sector y luego disparó: “Ustedes no tienen el servicio porque no pagan, es un acto de caradurismo total. No es justo que los vecinos subsidien a los productores agropecuarios”.

En ese punto, intervino la concejal radical Cristina Coria, quien también presentó un proyecto para que el Ejecutivo revea la tasa. “Le pido que nos represente. No puede llamarlos caraduras. El aumento es desmesurado”, dijo la edil radical, públicamente enfrentada con el secretario de Hacienda.

El arroyista Mauricio Loria fue el que también defendió la postura. Remarcó que los caminos rurales no están en condiciones y con 6 millones de pesos “no se pueden acomodar las cosas”. “La idea es empezar hacer las cosas bien. Aumentar no le gusta a nadie, pero es el sacrificio necesario”, indicó.

Los productores agropecuarios pidieron un gesto al municipio: una prórroga para pagar la tasa mientras sigue la discusión. Ante la negativa de Mourelle, no descartaron recurrir a la Justicia.