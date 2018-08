¿Hay segunda temporada de la serie de Luis Miguel? “No lo puedo confirmar ni tampoco negar”

A fin del mes pasado se emitió el último capítulo de "Luis Miguel, la serie", por Netflix y se convirtió en un completo éxito alrededor de todo el mundo. Desde ese mismo momento quienes ya eran fanáticos y quienes se convirtieron en nuevos seguidores del “Sol de México”, lo único que esperan es saber cuándo comienza la segunda temporada.

Esa ansiedad no hizo más que crecer con una foto que el actor Xavier Noval (21) publicó hace pocos días en su cuenta de Instagram en la que se lo ve junto a Diego Boneta –el protagonista de la serie- y Camila Sodi.

Más allá de confirmarse un posible romance entre quienes son pareja en la ficción, la gran revelación de la imagen fue el epígrafe que Noval escribió: “Preparándonos para la temporada 2”, con diversos hashtags como #partedelcast #elsolseréyo y #esoficial.

En una entrevista exclusiva, Noval quien hace varios años no aparece en la pantalla chica por decisión personal, pero se crió en el medio televisivo, habló con 0223 desde México y en clave enigmática disparó algunos indicios de lo que podrían ser los nuevos episodios de la producción audiovisual.

- ¿Se puede decir que va haber una segunda temporada de la serie de Luis Miguel?

- No te la puedo confirmar ni tampoco negar. Fue un superéxito la primera temporada, pues yo creo que todos los fans saben qué va a pasar, no hay mucho que pensar.

- De ser así, ¿contaríamos con tu presencia?

- Pues yo la verdad estoy con varios proyectos y no puedo trabajar en algo que no está listo todavía. Sólo puedo decir que fue un exitazo la primera temporada, y muchas cosas pueden pasar. Evidentemente me gustaría integrarme a cualquier éxito que exista.

- ¿Y qué podés decir sobre la foto que publicaste en tu cuenta de Instagram?

- La foto que puse más que nada es una foto pasando un buen rato. Había un propósito para la comida, para la reunión, pero no puedo mencionarlo totalmente ahorita. No salen todos los amigos que estábamos, pero había un montón más. A muchos no los veía hace un tiempo y me dio gusto cuando me invitaron a comer para platicar de diferentes temas. La verdad estoy feliz de que la gente se acuerde de mí, llevo 11 años fuera de todo el medio, cuando yo me salí era pequeño, no existía Facebook ni Instagram ni ninguna red social como tal, tenía un par de fans pero principalmente me veía con amigos y gente conocida. La foto del día ese pues claro que llegó a mucho

- ¿A Diego Boneta ya lo conocías?

- Conocía a varios que estaban en la comida, algunos son amigos de mi edad, con otros nos criamos de pequeños.

- ¿Cuál fue el motivo por el cual te ausentaste de los medios mucho tiempo?

- En realidad empecé de muy pequeño, por ahí de los 10 u 8 años, el Tony Ruiz me dio la iniciativa. Nunca tuve un rol principal, sin embargo he participado en múltiples novelas y series adolescentes, en papeles secuenciales y extras importantes, pero finalmente dejé más que nada por una cuestión del estudio y porque a mi papá no le gustaba que me metiera en el medio a mi edad, pues es un ambiente medio feo para gente tan pequeña.La verdad no me molestó porque tuve una vida adolescente increíble y completamente privada. Ahora que ni estaba buscándolo me llamaron y pues a ver qué pasa.

- ¿Te gustaría tener un rol principal ahora?

- No sé. Me gusta tener mi privacidad, mi espacio y un papel así se compromete mucho. Sí, tal vez algo secundario. No tanto que se enfoque en mí.

- ¿No serías Luis Miguel entonces?

- Empezando porque no es algo que tomo como tal en este momento, pero si tuviera un acto de ese nivel y que tiene ese cariño de la gente, es algo que no está a mi alcance. Independientemente si me gustaría o no, es algo que no podría hacer. Actuar en la serie sería un gran paso en mi carrera pero también un paso irreversible hacia abrir mi vida al público.

- Entonces prácticamente lo estás negando…

- Ahora no estoy negando ni aceptando nada, estoy en proceso de meditarlo con la familia, que es lo más importante, y con la almohada también.

Xavier Noval nació en Ciudad de México, actualmente tiene 21 años y dice que se siente “orgullosamente mexicano”. Aunque estudió en el extranjero una carrera relacionada con las finanzas, afirma que “ahora sí” se puede dedicar a la actuación, que es su pasión. Vivió en EEUU, España y si bien por estos días está nuevamente en su país natal, cuenta que los próximos proyectos “tal vez” lo traigan por Argentina.

- ¿Te definís como un fan de Luis Miguel?

- Soy mexicano y creo que no hay mexicano al que no le guste Luis Miguel. Honestamente me gusta muchísimo, vi la primera temporada y me encantó.

- ¿Lo conocés personalmente?

- Sí, nunca compré un boleto para ver un recital, pero lo crucé en algún que otro evento privado. Recuerdo una noche que la pasé increíble con mis amigos, tenía unos 16 años, estábamos en la discoteca “El Bebé” de Acapulco,y con su humor y su música la pase fenomenal.

- Argentina sin dudas es un país que está muy presente en la vida de "El Sol", ¿viajaste alguna vez?

- He ido de turismo con mi familia, pero finalmente si el proyecto que estoy esperando sale, seguramente me llevará por Argentina, pero por contrato no puedo mencionarlo. Me encantaría ir, espero estar pronto por ahí porque es un país hermoso, evidentemente es un país que vale la pena estar orgulloso. Hay distintas figuras argentinas en la serie, en la temporada 1 se ve el papel importante que juega Argentina, así que esperemos que sí pueda tener el proyecto y esté grabando por ahí.

- ¿Cantás?

- No, la verdad es que tengo una voz muy promedio, me gusta como cualquier persona de manera normal, pero actuar me vuelve loco. Sin embargo, no estoy negado a nada, la práctica hace al maestro y estoy totalmente abierto a un trabajo de actuación que necesite cantar, no lo negaría por no saber.