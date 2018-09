Extensión del ciclo lectivo: acusan de "caradura" a Sánchez Zinny porque "hace anuncios para la tribuna"

Luego de que el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, admitiera que analizan extender las clases para compensar los días de paro que se registraron este año, el secretario del interior del Suteba, Raúl Calamante, salió al cruce y consideró que el funcionario "es un caradura" porque "hay más de 850 escuelas que no están funcionando por los problemas de infraestructura y no por culpa de los docentes".

"Estamos analizando si extender en diciembre las clases", aseguró Sánchez Zinny, quien además llamó a los gremios docentes a realizar "una paritaria entre adultos y que las escuelas permanezcan abiertas".

En diálogo con 0223, Calamante cargó duramente contra el funcionario bonaerense y consideró que Sánchez Zinny "hace anuncios para la tribuna y tiene un desconocimiento enorme del sistema educativo".

"Es un caradura. Hay más de 850 escuelas que no están funcionando, no porque los docentes estén de paro, sino por los problemas de infraestructura que hacen que no se pueda garantizar el funcionamiento mínimo", remarcó el referente del Suteba.

Calamante dijo que las declaraciones del director general de Cultura y Educación "generan un clima bélico contra los docentes que no aporta nada y pone más distancia a la posibilidad de que a través del diálogo se puedan resolver los conflictos".

"Este gobierno siempre pretende resolver los problemas a través del marketing político", concluyó el secretario del Interior del Suteba.