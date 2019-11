Las pericias sobre el Repunte resultaron "insuficentes" y exigirán una ampliación

A través de un dispositivo especial, familiares de las víctimas buscan que se pueda ingresar a distintos sectores del pesquero marplatense que naufragó en junio del 2017.

El resultado fue el que se esperaba: las pericias que se le realizaron en diciembre del año pasado al Repunte y que recién se presentaron a la Justicia Federal hace un par de semanas fueron "insuficientes" y los abogados que representan a las familias de las víctimas ya exigieron una "ampliación" de los estudios del casco del barco que naufragó en aguas patagónicas en junio de 2017.

Gabriela Sánchez, la hermana del captián del barco Gustavo, lamentó que hayan sido "tan incompletos" los informes que se mostraron al Juzgado de Gustavo Lleral y confirmó que ahora se insistirá con otro pedidod para que se haga uso de un dispositivo especial que pueda ingresar a algunos sectores del pesquero.

"A través de una especie de cámara remota lo que vamos a pedir es que se baje hasta el barco para ingresar a los lugares más pequeños y se pueda ver por dentro en distintos sectores. Y también se va a pedir que a través de un láser se mida el espesor de la chapa", detalló, en declaraciones a 0223.

La referente de la Multisectorial Ningún Hundimiento Más reconoció que este tipo de elementos no están disponibles en el país pero comparó la situación con la tecnología que sí se supo desplegar para tratar de localizar al ARA San Juan, en cuya tragedia perdieron la vida 44 submarinistas.

"En esa búsqueda se usó un montón de tecnología y así se pudo encontrar y nosotros pedimos lo mismo de seimpre: que los nuestros tengan los derechos de todos. Necesitamos de verdad saber qué fue lo que pasó y no informes que sólo consisten en un copiar y pegar", apuntó la familiar de uno de los tripulantes.

La pericia había sido realiazda por el buque oceanográfico ARA Austral, perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) pero que está tripulado por personal especializado de la Armada Argentina. Participaron el perito de la fuerza, el capitán Gerardo Bellino, y como perito de parte, el ingeniero Marcelo Fuster.

La labor finalizó a mediados de diciembre y si bien había mucha expectativa depositada, para los familiares significó una “decepción” porque no se produjo el descenso de los buzos debido a que la fuerza no dispuso de la cámara hiperbárica por razones que aún no fueron esclarecidas.

Los estudios son una instancia clave para determinar imputaciones y el norte que tomará la causa que intenta esclarecer el hundimiento. A la fecha, la investigación que encabeza el titular del Juzgado Federal Nº2 de Rawson, Gustavo Lleral, se sigue enmarcando por la "averiguación de delito".

En este marco, Sánchez también ratificó que las familias buscarán poner el foco de la Justicia en el rol que tuvo la Prefectura Naval Argentina en la tragedia. "Ellos no hicieron bien las cosas absolutamente. Dejaron salir el barco en malas condiciones y hubo una demora importantísima y nunca explicada en el momento de rescate. Creemos que hubo abandono de persona", aseveró.

Los tripulantes que iban a bordo del navío que naufragó en junio del año pasado a 36 millas náuticas del norte de Rawson son: Horacio Airala (Jefe de Máquinas), Gustavo Sánchez (Capitán), Silvano Coppola (1° oficial de máquina), Claudio Islas (Marinero), Néstor Paganini (Marinero), Jorge Luís Gaddi (Engrasador), Fabián Samite (Engrasador, oriundo de Miramar), Isaac Cabanchik (Engrasador) y José Omar Arias (1° oficial de pesca, de Puerto Madryn).