Caso Lucía Pérez: "No puede ser que por tres jueces sigamos pasando toda esta odisea como familia"

Una odisea. Así define Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, el presente que le toca afrontar junto a su familia desde el fallo que se conoció el 26 de noviembre, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 resolvió la absolución de los tres acusados por el presunto femicidio y abuso sexual que se cometió contra la adolescente.

En la previa a la presentación que tendrá lugar a las 16 en el Congreso de la Nación para impulsar un jury contra los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas por su dictamen, la madre de la menor resaltó el apoyo de los legisladores de distintas políticas en su búsqueda de Justicia.

"Siempre he tenido el respaldo del Congreso, con diversidad de colores porque yo no busco nada en particular. Pero la verdad que siempre nos han apoyado mucho y lo agradezco", expresó, en declaraciones a 0223.

Montero mostró expectativas de que logre avances concretos esta presentación para que "no se vuelva a repetir una situación así" y que "los jueces piensen lo que están haciendo cuando van a dar una condena". "No pueden hacer las cosas por acomodo; acá la Justicia tienen que ser justa, no hacer lo que quiere. Eso es lo que esperamos", manifestó.

La mamá de Lucía pidió que ninguna familia más "pase por este sacrificio". "Los jueces tienen que dar las sentencias como las tienen que dar. Tampoco tienen que clasificar las clases: si hubiesen sido tres indigentes los imputados, seguramente estarían condenados", apuntó.

"Mientras haya estos fallos, va a seguir pasando todo lo que está pasando. Pero vamos a hacer lo posible y lo imposible para que esto no pase más y que se corte", afirmó, y agregó: "No puede ser que estos tres jueces nos hagan pasar toda esta odisea que estamos pasando como familia".

En este sentido, Moreno dijo que, desde que finalizó el juicio por la muerte de Lucía, "todos los días es una lucha". "No paramos más, todo el tiempo es así. Para mí hubiese sido mucho mas fácil que este tribunal condenara como corresponde pero tengo que seguirla remando. Pero la voy a seguir remando hasta que veamos la luz", ratificó.

"Todas las familias tienen que luchar de la misma manera. Y con el tiempo van a ver que va a llegar un momento que estos jueces que hacen estas cosas van a pensar antes de firmar", reclamó.

Asimismo, la mamá de la adolescente, que falleció el 8 de octubre de 2016 en en el barrio Playa Serena, remarcó que "esta lucha no es sólo de Lucía Pérez": "Acá hay muchas chicas que también quedaron sin condena. Hay que luchar por todas. No pensemos que Lucia es una excepción porque le puede tocar a cualquiera".

En su fallo, los magistrados entendieron que Matías Farías y Juan Pablo Offidani, los dos principales acusados en la causa, no fueron responsables del abuso sexual seguido de muerte de la menor de 16 años, por lo que sólo decidieron una condena a 8 años de prisión por el delito de “tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad”.

Alejandro Maciel, el tercer implicado a quien se le había imputado el “encubrimiento agravado” en el caso, quedó absuelto de todos los cargos, según el veredicto final del tribunal.

La sentencia, que fue apelada por la Fiscalía General, mereció el repudio de la familia de Lucía pero también de distintas entidades, como la Defensoría del Pueblo bonaerense, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros organismos.