Habló otro estafado por el “gamer”: “Vivía de los amigos”

Pese a que es intensamente buscado y hasta se dictó su captura a nivel internacional, nada se sabe aún del paradero de Iñaki Pandolfo, el “gamer” acusado de estafar a sus propios amigos y huir con alrededor de 5 millones de pesos. Incluso, el fin de semana pasado se difundió un video en el que el hombre reconoce las acusaciones y asegura que devolverá el dinero adeudado, pero su ubicación sigue siendo una incógnita.

Mientras tanto, siguen apareciendo personas damnificadas. Ese es el caso de Gustavo Galarza, quien se consideraba amigo de Pandolfo y por la confianza que le tenía, le prestó 40 mil pesos, de los cuales sólo recuperó apenas 10 mil.

Visiblemente afectado por la situación, Gustavo contó este viernes a 0223 que la amistad con Pandolfo había comenzado hace cinco años atrás, momento en el que se le compró una play station y videojuegos. “Los primeros dos años teníamos un trato de vendedor y cliente, pero con el transcurso del tiempo nos hicimos amigos e, incluso, lo recomendé a otros dos amigos que ahora se encuentran entre los estafados”, lamentó.

Aprovechando la confianza generada, dijo, Pandolfo le ofreció hace ocho meses atrás realizar una inversión por la cual obtendría una ganancia mensual y, a los seis meses, la devolución completa del capital inicial. Así, Galarza le entregó 40 mil pesos bajo la promesa de recibir una ganancia de 2.600 pesos mensuales. La idea era depositar esa suma en un plazo fijo para generar intereses. “En febrero, cuando se cumplió el plazo de seis meses, le empecé a decir que ya me tenía que devolver el dinero inicial, porque veía que se atrasaba con los pagos o me daba 1000 o 500 pesos”, explicó.

A pesar de las demoras en la devolución del dinero –que jamás recuperó completamente-, Galarza volvió a confiar en el “gamer” y le prestó su cuenta de Mercado Pago para que pudiera realizar una transacción en Mercado Libre. “Era una compra de 15 mil pesos en tres cuotas, de las que sólo me pagó las dos primeras y después desapareció”, advirtió.

Según Galarza, en total, Pandolfo se fue adeudándole 35 mil pesos y, a la luz de los hechos, lo mismo hizo con una decena de amigos. “Yo creo que le empezó a ir mal y, como se la veía venir, empezó a hacer cuentos de inversiones. El tema es que recién nos enteramos de lo que hacía cuando desapareció”, señaló. “Hace un mes y medio me dijo que se quería volver a Barcelona porque acá no vendía nada, pero ahora me doy cuenta de que estaba asfixiado de deudas y ya tenía intenciones de irse”, agregó.

Para Gustavo Galarza, Iñaki Pandolfo “está escondido en la frontera” y cuenta con dinero suficiente para “irse a cualquier lado”. “Le he prestado mi caja de ahorro en 6 ó 7 oportunidades para que cobrara dinero que le depositaban y eran todos movimientos de 20 ó 30 mil pesos, que yo retiraba y le entregaba”, detalló.

“Lamentablemente ahora me doy cuenta de que vivía de sus amigos y que gracias a nosotros podía tener una vida tranquila, y que se quería mostrar como una persona pudiente. Un día me dijo que quería ir al boliche Bruto en limusina; manejaba mucho dinero”, reveló.