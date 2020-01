Repunte: esperan que la Justicia avale en febrero el pedido de ampliación de pericias

La abogada Lorena Arias estimó que puede haber "novedades relevantes" en la causa que debe esclarecer el hundimiento ocurrido en junio de 2017.

Las familias de las víctimas del Repunte mantienen su expectativa para que la Justicia defina en el lapso de las próximas semanas el aval para la ampliación de nuevas pericias al casco del pesquero que naugrafó en aguas patagónicas en junio de 2017.

Al ser consultado por el estado de situación de la causa que debe esclarecer la tragedia, la abogada Lorena Aires, que representa a familiares de los tripulantes, estimó que en febrero debería haber "novedades relevantes" con el fin del período de feria juidical.

"Hay una parte de la ampliación que ya avanzó pero otra parte del pedido tiene que ver con bajar nuevamente a la profundidad del mar a través del uso de mayor tecnología, y ahí los peritos deberán considerar si eso es tan relevante como nosotros decimos y en todo caso cómo se puede materializar y con qué presupuesto", explicó la letrada.

En declaraciones a 0223, Arias, quien también es hija de uno de los tripulantes que iba a bordo del Repunte, sostuvo que por los plazos procesales que transita el expediente ya debería haber definiciones de parte del Juzgado Federal N°2 de Rawson que está a cargo de Gustavo Lleral desde el próximo mes.

Los estudios que se solicitan son una instancia clave para determinar imputaciones y el norte que tomará la causa que intenta esclarecer el hundimiento. A la fecha, la investigación se sigue enmarcando bajo la caratula de "averiguación de delito".

La pericia había sido realizada por el buque oceanográfico ARA Austral, perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) pero que está tripulado por personal especializado de la Armada Argentina. Participaron el perito de la fuerza, el capitán Gerardo Bellino, y como perito de parte, el ingeniero Marcelo Fuster.

La labor finalizó a mediados de diciembre y si bien había mucha expectativa depositada, para los familiares significó una “decepción” porque no se produjo el descenso de los buzos debido a que la fuerza no dispuso de la cámara hiperbárica por razones que aún no fueron esclarecidas.

Los tripulantes que iban a bordo del navío que naufragó en junio del año pasado a 36 millas náuticas del norte de Rawson son: Horacio Airala (Jefe de Máquinas), Gustavo Sánchez (Capitán), Silvano Coppola (1° oficial de máquina), Claudio Islas (Marinero), Néstor Paganini (Marinero), Jorge Luís Gaddi (Engrasador), Fabián Samite (Engrasador, oriundo de Miramar), Isaac Cabanchik (Engrasador) y José Omar Arias (1° oficial de pesca, de Puerto Madryn).