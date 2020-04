Alfajores Balcarce en crisis: adeudan quincenas de marzo y abril

El Sindicato de Pasteleros denuncia que la empresa “no paga porque no quiere”. Cuestionamientos a los bancos por falta de créditos. Cómo es la situación en otras empresas del rubro.

Más de 100 trabajadores de Alfajores y Postres Balcarce no cobran hace más de un mes. Desde el Sindicato Trabajadores Alfajores, Reposteros, Pizzeros, y Heladeros (StarpyH)de Mar del Plata denuncian que los empresarios “no pagan porque no quieren” y cuestionan asimismo al gobierno nacional, por la falta de entrega de créditos blandos.

“Hay serios problemas en Balcarce porque no están pagando los sueldos. A los quincenales, no les han abonado la segunda quincena de marzo ni abril y a los mensuales, ni siquiera marzo. La empresa trabajó muy bien todo el verano y hasta el 20 de marzo. Ellos aducen que eso les sirvió para pagar deudas, pero deberían haber guardado la plata para los empleados. Los mensuales trabajaron hasta el 20 y no cobraron. No pagaron porque no quisieron”, aseveró en diálogo con 0223, Carlos Vaquero, secretario general de StarpyH Mar del Plata.

Según Vaquero, esta delicada situación la están atravesando unos 70 empleados representados por el gremio pastelero y otros 60, de empleados de Comercio.

Asimismo, el dirigente cuestionó al gobierno nacional, “que dice que ayuda con los créditos blandos y eso no se ve, es todo palabrerío y vende humo. Esta empresa y otras, hace 15 o 20 días que están solicitando subsidios u otra ayuda a los bancos y la plata no aparece”, remarcó.

Por su parte, Darío Zunda, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, lamentó la delicada situación que sufren los trabajadores. “A la altura que estamos en el mes de abril, no han cobrado un peso. Algunos trabajadores se están poniendo a trabajar de delivery. Esta posición de la empresa es lamentable”, dijo.

La situación de Havanna y La Siciliana

Esta situación de precariedad también la viven los trabajadores temporarios de Alfajores Havanna, muchos de ellos con una antigüedad de más de 20 años y de la panadería y confitería La Siciliana, que no cuentan por estos días con ningún pago de haberes.

“Havanna no está llamando a los temporarios que habitualmente trabajaban en estas fechas y desde el 19 de marzo están suspendidos. La empresa les pagó aguinaldo, vacaciones y liquidación final y plus de temporada. Y aduce que son temporarios y por ley, es así. Lo que nosotros le solicitamos a la empresa si pueden garantizar un sueldo mínimo porque esta gente, no cuenta con ningún recurso”, señaló Carlos Vaquero.

Por otra parte, se mostró muy preocupado por los descuentos en los salarios de la panadería portuense La Siciliana.

“Se envió una carta documento para que se le pague a la gente. Estamos tratando de reunirnos con los empresarios para reclamar por los sueldos de marzo. Esperamos una solución”, adelantó el dirigente.

Por último se mostró conforme con el conflicto de Burger King y Mc Donalds, que arribó a una solución y se normalizó completamente la cuestión salarial”, exclamó el representante del gremio pastelero local.