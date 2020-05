Organizaciones sociales cortan la Ruta 88: “Nos empujan a romper la cuarentena”

Es a la altura de la calle Génova, reclamando la entrega de alimentos y el cobro del IFE. “La realidad es que queremos quedarnos en nuestra casas pero no podemos”, cuestionaron desde el MTR.

En sintonía con una protesta a nivel nacional, en Mar del Plata el MTR, Polo Obrero, Cooperativa A Trabajar, Cuba, Buel y otras organizaciones sociales, cortaron el tránsito vehicular de manera total en Ruta 88 y Génova, para reclamar por la escasa entrega de alimentos y de subsidios por parte del estado nacional y provincial, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

En diálogo con 0223, Magalí Cornide, referente del MTR en la ciudad, cuestionó la falta de entrega de alimentos y del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), “que nos obliga a salir a la calle” y en ese punto, exigió de manera urgente la ayuda el estado, “porque así sea hace imposible sostener esta cuarentena”.

“Se tiró un cronograma de lo que se debe del mes pasado de alimentos, ya que a muchas regionales no les está llegando mercadería o les deben de meses pasados. Y lo mismo pasa con el IFE: por la burocracia o no tener acceso a internet o lo hicieron al trámite pero no han cobrado. Hay gente que lo cobrará por el correo, pero recién en julio. Es una locura”, expresó Cornide.

Además del reclamo a nivel nacional y provincial, Cornide planteó que desde el Municipio, tampoco hay ayuda. “El Intendente dice que está abierto al diálogo, pero hemos querido hacer petitorios para hablar con él y no hemos podido”, aseveró.

Por su parte Marcos Carboni, otros de los dirigentes del MTR local, adelantó a 0223 Radio que, “el corte de ruta se hará hasta las 3 o 4 de la tarde”, aunque mencionó que la duración de la protesta depende también a si hay alguna medida paliativa a nivel nacional.

“La entrega de alimentos para el sector de lucha piquetera nacional no ha sido satisfactoria. No se cumplen las necesidades básicas de alimentos para pasar una cuarentena tranquila en tu casa y salir a la calle para trabajar”, cuestionó.